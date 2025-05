Meurtre de l’infirmier-chef de poste d'Arafat : deux nouveaux suspects arrêtés

La Brigade de recherches (BR) de Kaolack (centre), sous l’autorité du haut commandement de la gendarmerie nationale, intensifie ses opérations pour élucider le meurtre de Mamadou Samba Diallo, un infirmier-chef du poste de santé d’Arafat, dans la commune de Missira Wadène (département de Koungheul, région de Kaffrine). Deux nouveaux suspects (un troisième et un quatrième) ont été interpellés.



Selon les informations rapportées par Libération dans son édition du vendredi 30 mai, ils ont été trahis par leur téléphone portable. « Leurs téléphones ont été géolocalisés sur les lieux du crime au moment des faits avant d’être subitement éteints. Dès leur réactivation, les gendarmes ont pu localiser et arrêter leurs propriétaires », révèle le journal.



Le premier suspect arrêté dans cette affaire, ainsi que son père, ont quant à eux déjà été présentés devant le parquet de Kaffrine.



Les premières investigations indiquent que les malfaiteurs opéraient en deux groupes : l’un s’occupait du vol dans l’enclos, tandis que l’autre attendait dans un véhicule stationné devant le poste de santé pour évacuer le bétail.



Les recherches se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et reconstituer l’intégralité des faits.



A rappeler que Mamadou Samba Diallo a été tué dans la nuit du 20 au 21 mai après avoir surpris des voleurs dans son enclos.