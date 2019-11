Meurtre des femmes: le Réseau Siggil Jigéen condamne fermement et interpelle les autorités

Le Réseau Siggil Jigéen dénonce avec la dernière énergie le meurtre de la jeune Khady Sèye, tuée à coup de couteau à Touba, par son locataire. Il a invite l’État et les pouvoirs publics à veiller plus à la protection et la sécurité des citoyennes et des citoyens et à un contrôle plus rigide de la circulation des armes légères.



« Il ne se passe pas un seul jour sans que des cas d’agressions, de meurtres, d’attaques de toute sorte, subis par des femmes ou des jeunes femmes ne soient relatés à travers les médias. Et le dernier dans cette longue série est le meurtre de la jeune Khady SEYE froidement poignardée par son locataire suite à une tentative de viol. La jeune femme de vingt-cinq ans (25 ans), mère de deux (2) enfants dont le plus jeune est âgée d’un (1) an et demi, était enceinte de trois (3) mois au moment des faits », a déploré le Réseau Siggil Jigéen dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Dénonçant la recrudescence des meurtres de femmes et jeunes femmes, le réseau constate que « Des femmes, adultes, jeunes et parfois même du troisième âge et des jeunes filles sont régulièrement attaquées dans l’espace privé, public, jusque dans leurs foyers, lieu où la personne est censée avoir plus de protection ».



Il poursuit : « Démontrant ainsi l’insécurité ambiante qui prévaut dans le pays et dont malheureusement les femmes et les jeunes demeurent les plus exposées. La récurrence des agressions et violences à caractère sexuel des fois suivies de meurtre retient l’attention de l’opinion et aucune catégorie sociale n’est épargnée ».



Le Réseau Siggil Jigéen rappelle au chef de l’État la tenue urgente du Conseil National sur la Sécurité des personnes et des biens.