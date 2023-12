Meurtre du chef de gang à Yeumbeul-Nord: un membre arrêté, d'autres en fuite

L'enquête menée par la police de Yeumbeul-Comico concernant le décès tragique du caïd et chef de gang Abdoulaye Ndiaye, surnommé Papa Laye, connaît des avancées significatives avec l'arrestation d'un des membres du gang, connu sous le nom de Less.



D’après L´Observateur, la police de Yeumbeul-Comico en 48 heures a mis fin à la cavale d'un des membres du gang impliqué dans la tragédie ayant conduit au décès du chef de gang, retrouvé sans vie dans la rue du quartier Djeddah.



Les faits remontent à l'aube du dimanche dernier, lorsque la bande menée par Papa Laye a tenté de dépouiller un groupe de mélomanes qui rentraient d'une soirée dansante. Cependant, ces derniers ont riposté, contraignant les agresseurs à battre en retraite. Cette altercation aurait été suivie d'une violente dispute au sein du gang, conduisant à la tragique issue pour Papa Laye, poignardé au cou par l'un de ses complices lors de cet affrontement.



Les témoignages recueillis jusqu'à présent indiquent une querelle violente, mais l'origine de cette dispute reste floue pour l'instant. Le chef de gang gravement blessé et abandonné par ses complices, a succombé à une hémorragie sévère.