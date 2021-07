Meurtre du douanier Léon Youga Faye: le Forum du Justiciable demande à la justice de diligenter les enquêtes

Le Forum du Justiciable dit apprendre avec beaucoup de tristesse le décès du douanier Léon Youga Faye tué par balles à Rosso Sénégal le lundi 19 juillet 2021. Un décès qui, selon le communiqué du bureau exécutif du Forum vient allonger la liste "des forces de défense et sécurité ayant perdu récemment leur vie dans des circonstances douloureuses".



Rappelant a cet effet entre autres de l’accident de voiture à Rufisque provoqué par une bande de jeunes garçons qui avaient forcé un barrage de contrôle et percuté Lat Ndiaye, un agent de police et Samba Biaye un agent de la police renversé et tué par un conducteur dans la nuit du 17 au 18 juillet 2021 à Mbour.



Face à ces décès devenus récurrents, le Forum du Justiciable invite " les citoyens à traiter avec respect les forces défense et de sécurité et de s’abstenir de tout acte qui pourraient porter atteinte à leur vie". Il demande "à la justice de diligenter les enquêtes, afin de poursuivre et de sanctionner le cas échéant les auteurs de ces actes inqualifiables."