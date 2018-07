Meurtre, suicide ou mort naturelle : la mort d'un enseignant et surveillant du Bac intrigue à Fass Mbao

La villa Mendy Numéro 56 de la cité Mandela de Fass Mbao a abrité une scène d'horreur dans l’après midi hier (19 juillet 2018). Un locataire de la maison ayant nouvellement emménagé dans la battisse, a été retrouvé mort dans sa chambre de manière douteuse, où il vivait seul. D'après des membres de la famille du logeur, le défunt exercerait le métier d'enseignement dans un établissement scolaire dénommé "Colombi School", situé dans la commune de Grand Mbao.



Ignorant le prénom de l'homme à la craie, les voisins et autres colocataires le surnommaient Me Diouf. Il était proposé même à la surveillance des épreuves du baccalauréat de cette année, informe "Les Echos".



Un corps en décomposition et putréfaction avancée peut-il laisser échapper un grand écoulement de sang ?

Le décès de l'enseignement a divisé les populations. Ces dernières avancent des thèses variées. Ça parle de meurtre, suicide ou mort naturelle suite à un malaise du défunt dans sa chambre. Cependant la question de l'écoulement de sang reste entière chez beaucoup de voisins qui croient dur comme fer qu'un corps en état de décomposition avancée laisse échapper difficilement un grand écoulement de sang par flots.