Mia Guissé annonce la sortie de son album pour décembre

La carrière solo de Mia Guissé se précise davantage. L'artiste a annoncé ce mardi, sur son compte facebook, la sortie de son album intitulé "Miaéclosion". Elle donne rendez-vous à ces fans et mélomanes décembre prochain.



Rappelons que Mia Guissé était la première à matérialiser sa carrière solo après son divorce avec Noface, en lançant le 13 novembre 2022 un single intitulé IDDA (période de viduité d’une femme qui a divorcé). Un son qui en dit long sur ce qu’elle a vécu dans son ménage et à travers lequel elle lance un message à toutes les femmes qui vivent cette situation. Un tube qui a carrément cartonné sur les réseaux sociaux.



S'en est suivi le tube "La vie est belle" qui a récolté plus de 11 millions de vues sur Youtube. L'artiste a également sorti dernièrement un autre single dénommé "GLP" Gueuneu Léene Paré.