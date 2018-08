Migrants portés disparus: une plateforme qui permet de rechercher ou de trouver son proche

Lancée depuis 2013, cette plateforme permet à tout migrant et à sa famille de poster son portrait photo avec l’espoir d’être reconnu par le proche dont il est sans nouvelle. Selon le Cicr, une famille par semaine a pu retrouver la trace de son ou ses proches portés disparus. "Trace the Face" a réuni 114 familles en 5 ans d’existence.



Le Cicr, dans le but d’aider encore plus de personnes à la recherche d’un proche, travaille aux développements technologiques de la plateforme, tels que la reconnaissance faciale et les algorithmes d’interprétation orthographique et phonétique des noms inscrits.



Egalement, plusieurs stands interactifs seront installés dans des centres pour migrants gérés par les Croix-Rouge française, italienne et allemande. En cette Journée internationale des personnes disparues, les « 4.000 personnes qui ont posté leur photo sur la plateforme sont toujours à la recherche de proches disparus ».