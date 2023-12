Migration au Sénégal: " les 80 % sont intra-africains" (société civile)

Migrer vers d'autres pays est devenu monnaie courante pour la plupart des jeunes pour des raisons différentes avec ou sans visa. Mame Diarra Thiam, coordinatrice du REDDEM (Réseau de développement et de protection des droits des migrants) qui s'exprimait sur le plateau de Pressafrik informe que 80 % des migrants sont intra-africains.



"Les 80% des migrations sont intra-africains, seul les 20% se ruent vers l'europe", a fait savoir la coordonnatrice de REDDEM, une organisation de la protection des migrants qui regroupe 30 organisations de la société civile.



C’est-à-dire que le flux entre pays africains est plus fréquent que celui entre pays africains et pays occidentaux". Selon elle, le problème est que les pays africains ne sont pas bien organisés de ce côté".