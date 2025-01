Migration circulaire : ADHA exige transparence et équité pour les jeunes sénégalais

L’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) interpelle les autorités sénégalaises sur la nécessité d’assurer transparence et équité dans le processus de sélection des candidats, en lien avec l'appel à candidatures pour le recrutement d'ouvriers agricoles dans le cadre du Programme de Migration Circulaire Espagne-Sénégal. Ce programme a été lancé par la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGAE), sous l’égide du Secrétariat d’État aux Sénégalais de l’Extérieur et du Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères.



Le programme offre à des jeunes Sénégalais l’opportunité de travailler en Espagne dans le secteur agricole, une chance considérable dans un contexte où la migration reste un phénomène en forte croissance. Pour ADHA, cette initiative pourrait transformer les vies de nombreux jeunes, à condition que les conditions de sélection soient transparentes et justes. Dans cette optique, l’ONG encourage vivement les jeunes remplissant les critères requis à se rendre dans les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) pour déposer leurs dossiers entre le 27 et le 29 janvier 2025. "Une chance qui pourrait changer la vie de nombreux candidats si les conditions de sélection sont justes et transparentes", a déclaré Adama Mbengue, président d’ADHA.



L’ADHA a cependant soulevé des préoccupations concernant la gestion et la communication autour de ces initiatives, soulignant un manque de clarté récurrent concernant des projets aussi cruciaux pour les jeunes, notamment ceux liés à la migration circulaire. Depuis plusieurs années, des projets d’envergure, tels que l’aide publique au développement de 128 millions d’euros (environ 85 milliards de FCFA) destinée à la migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne (2019-2023), sont restés opaques. Aucune information publique ou rapport accessible n’a été partagé sur l’utilisation de ces fonds. Ce qui soulève des interrogations légitimes sur la transparence et l’efficacité des programmes financés.

Face à cette situation, ADHA exige des éclaircissements sur l’utilisation de ces fonds et insiste sur la nécessité d’une communication plus ouverte et inclusive concernant les projets migratoires. "Les contrats saisonniers, souvent gérés par les BAOS et l’ANPEJ, doivent être accompagnés d’une gestion transparente, où chaque jeune Sénégalais puisse facilement accéder aux informations nécessaires et garantir ainsi l’égalité des chances pour tous", a ajouté l’ONG.



Dans cette perspective, ADHA plaide pour un changement de paradigme dans la gestion des initiatives migratoires. L’ONG appelle les autorités sénégalaises à adopter une gouvernance plus transparente, respectueuse des droits humains et qui tienne véritablement compte des aspirations des jeunes dans un esprit d’inclusion. Selon ADHA, une telle approche permettrait de garantir des conditions de travail plus justes pour les migrants, tout en assurant un meilleur respect des droits fondamentaux dans le cadre des projets de migration circulaire.