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Migration irrégulière : 180 Sénégalais interceptés en Gambie



Migration irrégulière : 180 Sénégalais interceptés en Gambie
En Gambie, le mardi 27 octobre, les autorités ont intercepté 222 migrants, dont 180 Sénégalais, dans les localités de Sanyang et de Faraba, dans la région de la Côte-Ouest. Le groupe comprend aussi 38 Gambiens, deux ressortissants malaisiens, un Nigérian et un Sierra-Léonais, selon  le Département gambien de l’immigration (GID).

Un individu soupçonné d’avoir joué un rôle central dans cette tentative de migration irrégulière a été arrêté et placé en détention dans le cadre de l’enquête.

Après leur interception, les 222 migrants ont été transférés dans un centre d’immigration pour leur identification et les formalités administratives nécessaires. Ils bénéficient également d’une assistance humanitaire assurée par la Croix-Rouge gambienne, selon les précisions du journal Le Soleil.
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Charles KOSSONOU

Jeudi 29 Octobre 2026 - 11:42


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