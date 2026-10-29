Podor: les dessous de l'assassinat de la lycéenne Aminata Sy

Plusieurs jours après la découverte macabre du corps sans vie de la jeune lycéenne Aminata Sy à Podor, l'enquête progresse et apporte son lot de précisions qui viennent contredire les premiers éléments avancés par l'auteur présumé.



Selon L'Observateur, le jour du drame (samedi 24 octobre 2026), Karamo Cissé Ndiaye, le présumé coupable, vivant à Podor a invité Aminata Sy à le rejoindre. La victime s'est ainsi rendue chez le commerçant vers 10 heures. Une fois dans l'intimité de la chambre, une vive dispute a éclaté entre eux pour des raisons d'argent qu'il refusait de lui donner, ce qui a provoqué une violente altercation.



Face à l'opposition de la jeune fille, le suspect s'est déchaîné sur elle et l'aurait étranglée pendant environ trente minutes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après avoir constaté son décès, il l'aurait laissée sur place et a verrouillé la porte à double tour pour vaquer à ses occupations, avant de revenir vers 17 heures.



Pris de panique en mesurant l'irréparable, il aurait décidé d'armer son corps d'un objet contondant, lui assénant des coups violents pour ouvrir ses viscères et procéder à l'ablation de ses yeux, cherchant ainsi à simuler une bagarre et masquer son meurtre.



Pour éviter toute suspicion, il aurait habillé le cadavre, avant de le dissimuler sous un sac plastique dans la cour, puis a nettoyé la pièce avant de s'enfuir avec le sac d'Aminata Sy.



La cavale et l'interpellation du meurtrier



En fuite, le suspect s'est rendu à Saint-Louis puis à Touba, avant de se réfugier chez un marabout à Ndiapandal. C'est un membre de sa propre famille, mis au courant de l'affaire, qui l'a dénoncé discrètement à la gendarmerie, permettant son arrestation. L'autopsie réalisée à Dakar a confirmé « la strangulation et les actes de barbarie », entraînant son défèrement devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis.