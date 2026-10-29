Yeumbel Sud : un enfant de trois ans mortellement fauché par un bus Tata

Dans la banlieue de Dakar, un drame s'est produit à Yeumbeul Sud, où un bus Tata aurait renversé et tué un enfant de trois ans. Sous le coup de la colère, des habitants auraient lancé des projectiles en direction du bus et bloqué la voie de déviation pour exprimer leur indignation.



Pour l’heure, les circonstances exactes du drame ne sont pas connues. Des forces de l’ordre ont été mobilisées sur le lieu.