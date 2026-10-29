Ndeye Fatou Mbodj: «Le Sénégal a besoin de solutions, pas d’une confrontation permanente entre institutions»

L’administratrice du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), Ndeye Fatou Mbodj, a défendu une politique de recouvrement rigoureux des créances et a appelé au respect des engagements contractuels des partenaires financiers. Dans un entretien à L'Observateur, elle revient également sur les tensions entre l’Exécutif et le Législatif, mettant en garde contre le blocage des lois de finances et la politisation des commissions d’enquête parlementaires.



« La fermeté dans l’application des conventions ne doit pas être perçue comme une menace », affirme-t-elle, estimant que la protection des deniers publics constitue une responsabilité essentielle du FONGIP. Elle précise que le recours à la justice intervient lorsque les fonds publics ne sont pas restitués, après avoir privilégié le dialogue et la concertation.



Nommée à la tête de l’institution en octobre 2024, Ndeye Fatou Mbodj indique que le Fonds a accordé plus de 30,1 milliards de FCFA de garanties entre octobre 2024 et juin 2026. Ces interventions visent notamment à faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME), des jeunes entrepreneurs et des femmes, ainsi qu’à soutenir des projets dans l’agriculture, l’agro-industrie et les activités productives.



L’administratrice entend également renforcer les partenariats bancaires, améliorer le suivi des engagements et moderniser les procédures, notamment grâce à la digitalisation des demandes. Elle souligne que la solidité de ces partenariats repose sur la transparence, la répartition claire des responsabilités et le respect des conventions.



Sur le plan politique, Ndeye Fatou Mbodj critique les tensions entre l’Exécutif et le Législatif, particulièrement les risques de blocage des lois de finances rectificatives (LFR) et de la loi de finances initiale (LFI). Elle estime que les désaccords institutionnels ne doivent pas entraver le fonctionnement de l’État.



« Le Sénégal a besoin de solutions, pas d’une confrontation»



« Le Sénégal a besoin de solutions, pas d’une confrontation permanente entre institutions », soutient-elle, allusion faite à la rupture politique le président Diomaye Faye et son ex-mentor Ousmane Sonko, appelant à privilégier l’intérêt des populations plutôt que les calculs politiques.



Concernant les commissions d’enquête parlementaires, elle reconnaît leur légitimité, tout en insistant sur la nécessité de garantir leur impartialité et le respect du droit. Elle met en garde contre leur utilisation à des fins de règlement de comptes politiques et rappelle que les responsabilités doivent être établies sur la base des faits.



Pour Ndeye Fatou Mbodj, la rigueur dans la gestion financière et la responsabilité institutionnelle sont indispensables à la crédibilité des pouvoirs publics comme à la pérennité du financement des entreprises sénégalaises.