Cancer du sein et du col de l'utérus : plus de 4 000 femmes dépistées, 145 cas suspects détectés

Au Sénégal, à Niomré, une localité située à 10 km de Louga, plus de 300 femmes se sont présentées à une journée de dépistage gratuit organisée dans le cadre d'Octobre rose. À Touba, 400 femmes ont été examinées à l'hôpital Matlaboul Fawzayni. Le bilan le plus important vient de Podor, dans le département de Ndioum, où 3 420 femmes ont été dépistées.



Cette vaste opération de dépistage a permis d'identifier 145 cas suspects ou lésions précancéreuses, immédiatement orientés vers une prise en charge adaptée, selon des informations rapportées par L’Observateur. À Niomré, les autorités sanitaires avaient alerté sur un seuil critique atteint par ces pathologies, qui évoluent souvent de manière silencieuse et ne se manifestent qu'à un stade avancé. Le dépistage précoce reste la seule arme efficace pour permettre une prise en charge adéquate.



Au Sénégal, le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme avec environ 2 220 nouveaux cas et plus de 1 300 décès par an selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Le cancer du col de l'utérus demeure également un enjeu majeur de santé publique.



Face au manque d'information et à l'accès limité aux soins qui retardent les diagnostics, ces campagnes de sensibilisation sont jugées cruciales pour briser les tabous et sauver des vies.