L’espoir suscité par l’arrivée du Pastef au pouvoir a laissé place à la désillusion chez une partie de la jeunesse du Pakao. Face au départ massif des jeunes vers les îles Canaries, les populations de Ndiama Pakao (Sédhiou, sud) dénoncent les promesses non tenues et interpellent les nouvelles autorités.



Prenant la parole au nom des populations, Diano Seydi Dia estime que la déception née des attentes placées dans le nouveau régime pousse certains jeunes à tenter l’aventure migratoire par la mer.



« On avait beaucoup d’espoir lorsque le Pastef est arrivé au pouvoir. Ils ont cristallisé les espoirs, galvanisé les jeunes. Mais à leur grande surprise, qu’est-ce qui s’est passé ? C’est le désenchantement, la déception, la désolation et la consternation », a-t-il déploré en marge de la Ziara annuelle de Cheikh Ibrahima Diakane, fondateur du village.



Selon lui, les jeunes sont aujourd’hui déçus, alors qu’ils avaient beaucoup d’espoir avec l’arrivée du Pastef au pouvoir. Face à cette déception, beaucoup quittent le Pakao et prennent les pirogues pour tenter de rejoindre les îles Canaries.



Les populations ont également profité de cette rencontre religieuse pour interpeller les autorités sur les accidents de la circulation dans la localité. Elles réclament l’installation de ralentisseurs pour mettre fin aux pertes répétées en vies humaines.



« Nous réitérons notre demande auprès des autorités administratives pour que Ndiama puisse disposer de dos-d'âne. C'est très important. Il y a trop de pertes de vies humaines », a insisté Diano Seydi Dia.



Selon la Rfm, il a aussi abordé les difficultés économiques et les tensions dans le pays, appellant les chefs religieux à continuer de prier pour la paix et l’apaisement. Il invite également tous les Sénégalais, qu’ils soutiennent le pouvoir ou non, à prier pour la réussite du Président de la République. « Que nous soyons avec lui ou pas avec lui, nous devons tous prier pour sa réussite », a-t-il souligné.