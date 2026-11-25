Auréolé de son sacre à la CAN 2025, le Sénégal place six représentants parmi les finalistes des CAF Awards 2026, a indiqué la Fédération Sénégalaise de Football qui cite la Confédération africaine de football. Les Lions dominent ainsi les listes publiées par l’instance dirigeante avant la cérémonie de remise des prix prévue à Lagos, au Nigeria.



Dans la course au titre de Joueur africain de l’année, le Sénégal compte deux prétendants dans le top 5 final dévoilé par la CAF. Sadio Mané et Pape Gueye affrontent trois joueurs marocains : Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ismael Saibari. Ismaïla Sarr figurait également dans la première présélection de dix joueurs.



Le sacre continental profite aussi à l’encadrement et au collectif des Lions. D’après la Confédération africaine de football, l’équipe nationale du Sénégal dispute le prix d’Équipe nationale de l’année face au Maroc et au Cap-Vert. Le sélectionneur Pape Thiaw est finaliste pour le trophée d’Entraîneur de l’année face à Pedro Leitão Brito « Bubista » et Mohamed Ouahbi.



Deux autres internationaux complètent la délégation sénégalaise avant le verdict final au Nigeria. Selon les sélections de la CAF, Édouard Mendy brigue le titre de Gardien de but de l’année face à Yassine Bonou et Vozinha. Ibrahim Mbaye concourt dans la catégorie Jeune joueur de l’année face à Yan Diomande et Ayoub Bouaddi.