Chaque heure, cinq femmes sont tuées dans le monde par ceux qui devraient parfois être les plus proches d’elles : leur conjoint ou un membre de leur famille. En 2025, près de 47 000 femmes et filles ont été victimes de ces féminicides, selon deux rapports de l’ONU publiés hier mardi, à la veille de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée chaque 25 novembre. L’Afrique reste la région la plus meurtrière.



Sur les 78 000 femmes et filles victimes d’homicides intentionnels en 2025, 60 % ont été tuées dans leur sphère familiale ou conjugale. L’Afrique enregistre le taux le plus élevé, avec 2,9 victimes pour 100 000 femmes, devant les Amériques (1,4), l’Océanie (1,1), l’Asie (0,6) et l’Europe (0,5).



Les rapports soulignent également la lenteur des progrès. Alors que les homicides diminuent dans le monde, les féminicides reculent beaucoup moins rapidement. Entre 2010 et 2025, les taux d’homicides ont notamment baissé près de deux fois plus vite que ceux des féminicides dans les Amériques.



L’accès à la justice toujours difficile



Au-delà des meurtres, l’ONU alerte sur les obstacles rencontrés par les femmes victimes de violences. Près d’une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. Pourtant, seules 7 % des victimes portent plainte auprès de la police.



Sur les 840 millions de femmes et de filles ayant subi ces violences au cours de leur vie, seules 23 % sollicitent une aide auprès de leur entourage ou des autorités. Même lorsque les faits sont signalés, l’impunité demeure importante : entre 63 % et 97 % des affaires n'aboutissent à aucune condamnation.



Pour ONU Femmes, ces chiffres traduisent les défaillances des systèmes judiciaires et les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir protection et réparation.



Des dispositifs de protection fragilisés



Malgré les avancées législatives, les mécanismes d’accompagnement restent insuffisants. Le nombre de pays disposant de lois contre les violences conjugales est passé de 12 en 1995 à 104 en 2025. Toutefois, seul un pays sur cinq garantit une aide juridictionnelle aux victimes.



Les organisations de défense des droits des femmes sont également confrontées à des difficultés financières. Plus d’un tiers des structures interrogées ont dû suspendre ou abandonner certains de leurs programmes en raison des coupes budgétaires.



À ces violences s’ajoute désormais leur dimension numérique. Selon ONU Femmes, 70 % des femmes engagées dans la vie publique interrogées, notamment des journalistes et des militantes, ont subi des violences en ligne. L’intelligence artificielle facilite également la création d’images truquées utilisées pour intimider et humilier les femmes.



Face à cette situation, les responsables onusiens appellent à renforcer les mécanismes de protection, à garantir l’accès à la justice et à responsabiliser les plateformes numériques. D'après le journal Libération, un message également porté par David Pelicot, intervenu lors de la rencontre à New York : « La justice commence lorsque nous croyons les femmes ».