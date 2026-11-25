Dakar s’impose comme le laboratoire d’une nouvelle influence diplomatique africaine, portée par la volonté du Sénégal d’ancrer l’égalité de genre au cœur des négociations internationales. Selon les informations relayées lors de l’ouverture du Symposium international sur la diplomatie féministe en Afrique, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a défendu cette orientation devant les participants réunis les 24 et 25 novembre 2026 à l’initiative de l’Alliance pour la Migration, le Leadership et le Développement (AMLD) dirigée par la Professeure Ndioro Ndiaye.



Cette démarche entend donner un souffle concret aux engagements continentaux en articulant l’action extérieure avec les priorités nationales. Comme l’indique le compte rendu de l’événement, la ministre a rattaché cette ambition à l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 tout en appelant à une appropriation africaine des textes existants, à l’image du Protocole de Maputo et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Face aux crises sécuritaires, climatiques et géopolitiques actuelles, le plaidoyer sénégalais cherche à transformer le statut des femmes dans la gestion des affaires mondiales, de la paix à la justice climatique en passant par la coopération internationale. Lors de son intervention, la ministre a résumé ce tournant stratégique par ces mots : « Passer d'une logique de protection à une logique de participation et de pouvoir d'agir constitue, à cet égard, un changement décisif ».



À travers cette prise de parole, les autorités sénégalaises affichent l’ambition de faire émerger un futur Consensus de Dakar en mobilisant États, corps diplomatique, partenaires internationaux, universitaires et société civile. Toujours selon les éléments communiqués autour de la rencontre, cette mobilisation vise à traduire les principes d’égalité en politiques publiques tangibles et à élargir la présence des femmes dans les lieux de gouvernance et d’influence.