À Kolda, les violences faites aux femmes et aux filles prennent plusieurs formes, allant des violences conjugales aux agressions sexuelles, en passant par les violences psychologiques. Une situation préoccupante mise en lumière ce mardi 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui marque également le lancement des 16 jours d’activisme.



La répudiation, le défaut d’entretien des épouses, les viols, les détournements de mineures ainsi que les violences psychologiques figurent parmi les formes de violences les plus fréquemment enregistrées dans la région de Kolda. C’est le constat dressé par une actrice de la protection des femmes, qui a requis l’anonymat.



Selon cette dernière, ces différentes formes de violences continuent d’affecter de nombreuses femmes et filles, malgré les efforts déployés par les acteurs engagés dans leur protection.



À ces difficultés s’ajoute la persistance des mutilations génitales féminines (MGF), notamment dans certaines localités où la pratique reste fortement ancrée dans les habitudes socioculturelles. La coordonnatrice du Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (CDAF) de Kolda, Danielle Bassène Faye, a toutefois relevé des avancées dans la lutte contre ce phénomène.



Elle salue notamment les résultats encourageants des stratégies transfrontalières mises en œuvre pour promouvoir l’abandon de l’excision. Ces initiatives contribuent progressivement à faire évoluer les mentalités et à renforcer l’engagement des communautés en faveur de la protection des filles.



Par ailleurs, les actrices de la protection des femmes déplorent le recours fréquent aux médiations familiales dans le traitement des cas de violences. Selon elles, ces arrangements, lorsqu’ils se substituent aux procédures judiciaires, peuvent constituer un frein à l’application de la loi et à la protection effective des survivantes.



Cette situation contribue à maintenir de nombreuses femmes dans le silence. Par peur de la stigmatisation et du regard de leur communauté, certaines victimes préfèrent ne pas dénoncer les violences subies et renoncent même à saisir la justice.



Face à ce constat, les acteurs de la protection des femmes appellent à intensifier les campagnes de sensibilisation et les actions de plaidoyer durant les 16 jours d’activisme. L’objectif est de briser le silence autour des violences, de favoriser la dénonciation des abus et de promouvoir une meilleure protection des droits des femmes et des filles dans la région de Kolda.