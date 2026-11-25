Un conducteur de Jakarta de 19 ans a été agressé par son passager à Diourbel après une course vers Médinatoul. Selon le journal L’Observateur, le mis en cause risque quatre ans de prison. A l’origine de cette affaire, C. Gaye, un lycéen qui conduit un Jakarta aux environs de 20H, prend à bord de sa moto B. D. Diaw. Arrivés, le client fait mine de sortir son argent de son dos. Au lieu de payer, il sort une bouteille de bière vide et frappe violemment le jeune conducteur, qui tombe de son engin. L’agresseur tente ensuite de redémarrer la moto pour partir, mais la victime se relève et crie pour ameuter le voisinage.



Des riverains accourent et attrapent B. D. Diaw, en état d’ébriété très avancé. Les éléments du commissariat central de police interviennent pour l’arracher à la foule et l’embarquer. Les sapeurs-pompiers évacuent C. Gaye vers l’hôpital régional, d’où il sort avec une incapacité temporaire de travail de cinq jours.



Devant le tribunal, B. D. Diaw revient sur ses aveux initiaux et affirme être lui-même la victime. Il soutient que le conducteur, incommodé par son odeur d’alcool, l’aurait attaqué pour lui voler son argent et qu’il n’a fait que se défendre avec la bouteille qu’il transportait dans son sac.



Le procureur, qui dénonce des déclarations fallacieuses et une absence de regret, requiert quatre années de prison ferme et regrette que le prévenu ne soit pas poursuivi pour tentative de meurtre. La partie civile réclame 500 000 francs de dommages et intérêts, tandis que Me Cheikh Ngom plaide la relaxe de son client.



Le tribunal met l’affaire en délibéré et rendra son verdict demain jeudi 26 novembre. En attendant, le prévenu est en détention.