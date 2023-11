Migration irrégulière: au moins 2 morts dans le chavirement d'une pirogue à Guédiawaye

C'est une grosse barque partie samedi du quai de pêche de Bargny, avec à son bord plus de 250 passagers, pour rejoindre l'Espagne, qui a échoué sur la plage de Gadaye, à Guédiawaye, rapporte L'Observateur, dans son édition de ce mardi.



Il était 18H, d'après des témoins, quand la pirogue, poursuivie par une patrouille de la Marine nationale, a déversé son trop-plein d'hommes et de femmes, dont les plus vaillants se sont mis à nager pour rejoindre la côte.



Vers 21H, des éléments de la Brigade de recherches de la police de Wakhinane-Nimzatt, tardivement alertée, interviennent, mais un grand nombre de migrants a pu s'échapper, en traversant la Vdn 3 et en empruntant des véhicules. Les autres migrants, une vingtaine, fortement exténués par la longue brasse pour rejoindre la plage, ont été surpris par les forces de l'ordre.



Sur le sable, deux (2) corps sans vie, une femme de teint clair, l'abdomen rempli d'eau, et un jeune homme attiraient l'attention, gisant à quelques mètres de la barque entraînée par les vagues. Les rescapés, des ressortissants maliens, guinéens, gambiens et des Sénégalais, ont été ramassés par les sapeurs- pompiers, appelés à la rescousse, et traînés jusqu'au rond-point où ils ont été regroupés à côté des voitures de police et des ambulances. Quelques femmes, dont une en état de grossesse avancée, et des adolescents constituaient le lot.



Le témoignage de l'un des rescapés a permis de savoir que la pirogue a quitté, samedi, le quai de pêche de Bargny pour rejoindre l'Espagne. Les plus de 250 candidats à l'émigration clandestine n'ont pu franchir les côtes mauritaniennes, la pirogue ayant été attaquée par une forte houle qui a pulvérisé la coque.



Pour se sauver de l'endiguement, ils ont utilisé leurs mains et des pots pour vider l'eau de la barque. Ils se sont résolus à rebrousser chemin jusqu'à Saint-Louis où ils ont fait appel à des pêcheurs pour réparer la barque. Ils n'auront pas le temps, la Marine nationale, avertie, les a repérés et pourchassés. C'est vers 18H que les passagers de la pirogue, fatigués de tourner en rond, vont se résoudre à débarquer à la plage de Gadaye, à Guédiawaye. La forte foule qui s'est dépêchée pour voir cette tragédie, a pu assister à l'enlèvement des corps sans acheminé à la morgue d'un établissement de santé de Dakar.



L'enquête ouverte par le poste de police de Wakhinane-Nimzatt qui a mis la main sur les rescapés, permettra d'avoir de plus amples informations sur ce drame. La surveillance des côtes de Guédiawaye est également préconisée pour d'éventuels autres cas de noyades des occupants de ladite pirogue.