Migration irrégulière : la gendarmerie de Mbour déjoue une nouvelle embarcation

Dans la nuit du 3 au 4 mars, 55 migrants ont été interpellés à Mbour par la gendarmerie, sur les instructions du haut commandant. Les éléments de la région de Thiès (ville à 70 km de Dakar) commandés par le lieutenant-colonel Alioune Diop ont renforcé le dispositif de surveillance au niveau de la petite Côte pour lutter contre l'émigration irrégulière. C'est dans ce cadre que les gendarmes de la brigade de proximité de Nianing ont déjoué une nouvelle embarcation d'une pirogue qui s'apprêtait à rallier l'Espagne.



Parmi les migrants interpellés, il y avait 3 Gambiens, 1 Guinéen et 51 Sénégalais, dont 2 femmes, 4 complices ont, également, été appréhendés ainsi que 2 véhicules, 1 moto Jakarta, 2 GPS plus du matériel de navigation, 420 litres de Carburant marin, 32 paquets de 30 sachets d'eau et 2 bidons de 20 litres d'eau, a indiqué le Lieutenant Colonel Ibrahima Ndiaye Chef de la Divcom, rapporte Les Echos.