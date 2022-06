Migrations - A Mboro, des ressortissants étrangers "prisonniers" de la paix des Niayes

« Vous avez un trésor qui a plus de valeur que toutes montagnes d’or, c’est la paix »

Abdoulaye Barry a 62 ans. Dans sa tendre jeunesse, il a fait beaucoup de pays de la sous-région dont le mali, le Burkina, la Guinée Bissau avant de déposer ses baluchons à Mboro (Sénégal) en 1993. Et depuis, il ne compte plus s'en éloigner longtemps. Originaire de Labé, ce père de famille a exercé plusieurs métiers depuis qu'il s'est installé dans les Niayes. De vendeur de fruits à vendeur de charbon en passant par cultivateurs, journalier aux ICS. Mais au-delà de l'aspect économique, ce qui le retient à Mboro, c'est la stabilité et la saine cohabitation avec les populations autochtones."Je suis arrivé ici en 1993. J'étais encore très jeune. Comme me l'avaient raconté des parents et connaissances qui m'ont précédé ici, il y avait de grandes opportunités de travail. Les champs étaient là, l'usine etc. Mais comme vous le savez bien, chez nous en Guinée, il y a plus d'espaces et un sol beaucoup plus fertile qu'ici. Donc pour exploiter ces opportunités, il faut un environnement stable et paisible. C'est ce qu'on n'a pas chez nous en Guinée à cause des problème politiques et raciaux qui gangrène l'organisation de l'Etat. Ici à Mboro, les gens sont loin de ces turbulences et de ses querelles qui sont la source de tous les drames de l'Afrique", confie Barry, trouvé dans la demeure des Diallo au coeur du quartier Abour Ndiaye.Il poursuit: "J'ai fait beaucoup de pays avant d'arriver ici. Et c'est en connaissance de cause que je vous dis que ce que vous (Sénégalais) avez en terme de richesse a plus de valeur que les montagnes d'or et de diamants d'autres pays. Vous avez la paix et la stabilité. Vous avez des guides religieux très écoutés et très respectés qui peuvent éteindre tout conflit en ne prononçant qu'un discours. C'est une richesse qu'aucun autre pays au monde ne peut se prévaloir. Ne la négligez pas. Depuis 1993 je suis là. Il m'arrive d'aller en Guinée voir les parents. Ma famille est là-bas. Mais la paix que je ressens ici me retient. Et où que je puisse aller, je reviens toujours. Ici dans les Niayes, les populations sont extraordinaires. Tu ne peux pas distinguer qui est l'étranger d'entre les autochtones. Et puis avec le cousinage à plaisanterie, nous qui sommes Pulaar se permettent même d'offenser verbalement nos cousins Sérères en leur qualifiant d'hyène (il rigole pour plaisanter)".