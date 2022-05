Migrations - Casamance: le retour au bercail des populations déplacées par la guerre et le rôle joué par les femmes

La Casamance, région du sud du Sénégal est, depuis 1983, le terrain d’un conflit. Cette région verdoyante entre la Gambie et la Guinée-Bissau demeure le théâtre d’un affrontement sans fin, entre les indépendantistes du Mfdc et l'armée sénégalaise. Une guerre qui a entraîné la migration de dizaines de milliers de personnes vers des terres plus propices à une vie paisible.



Aujourd'hui, malgré un sursaut de tensions entre les rebelles et l'armée sénégalaise, les populations retournent petit à petit dans leurs villages. Même si les souvenirs des atrocités subies sur leurs terres d'origine resurgissent encore.



Salimata Mané, est née et a grandi à Bissine, cette dame au teint clair, la quarantaine, explique comment ses parents ont été tués pendant la guerre. Plus elle raconte, plus ses traits se décomposent, plus la pâleur envahit son visage et plus ses lèvres tremblent. « Nous avons quitté le village de Bissine Bainounk à cause de la guerre. Les gens ont quitté le village seulement quand mon père qui en était le chef été assassiné (…). Mes deux parents ont tous été tués pendant la guerre », confie-t-elle.



Elhadji Kabirou Mané, l'actuel Chef de village de Bissine ne confirme. « C’est en 1992, à la veille des élections que le village s’est disloqué. Nous avons enregistré une très grande perte. En effet le chef du village qui avait abattu un travail énorme pour les inscriptions et réinscriptions sur les listes électorales, a été convoqué en son temps part le sous-préfet. Car il n’était pas facile pour les commissions de se déplacer dans la zone, à cause de l’insécurité . Il a été donc demandé au chef de village de récupérer les cartes d’identité pour les primo votants. C’est à son retour de cette réunion que des individus armés l'ont traîné loin avant de le tuer. C'est le surlendemain que son corps a été retrouvé. Quelque 3 à 4 jours après, l'armée a fait une descente dans la zone. Et c'est ainsi que la population a quitté le village. Certains sont allés en Guinée Bissau, en Gambie, à Ziguinchor, d’autres Goudomp, etc. Les gens ne sont plus retournés au village jusqu'au mois de juillet 2019. Il s'est passé 28 ans avant que les gens ne commencent à revenir », témoigne M. Mané.



Un peu plus loin dans le village de Bilas, les militaires sénégalais occupent les lieux, en attendant le retour définitifs des populations. Ces dernières se rendent là-bas seulement la journée pour les travaux. Elles ne sont pas encore installées définitivement dans le village. Toujours à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau, il y a le village de Samik, de Laté, et de Boffa, tous ces villages, autrefois désertés reprennent vie.







Comment à travers Usoforal, les femmes rendent possible ce retour aux terres d'origine