Migrations - Femme d'émigré coincé en Europe, une attente douloureuse et interminable

"C'est un soutien de famille, s'il décide de revenir sans papier, il perdra tout"



Pour beaucoup de Sénégalais, l’émigration paraît le meilleur moyen pour réussir à s’épanouir, à « devenir quelqu’un », à s’émanciper et à accéder à un avenir meilleur. Cette quête de réussite sociale laisse exerce parfois un impact colossal et un goût armer sur les familles, surtout quand le père de famille ou conjoint est dans une situation irrégulière dans son pays d'accueil. Au Sénégal, quand l’homme migre, la femme reste au pays pour vivre avec la belle-famille. Plusieurs couples réussissent à survivre à la distance tandis que d’autres non. Ces femmes mariées à des "Modou-Modou" coincés en Europe, vivent difficilement cette situation. C’est le cas d’Oumy Mbaye une jeune femme de 45 ans qui vit séparée de son mari depuis bientôt 17 ans.Il est 17 heures passées lorsque l'équipe de PressAfrik arrive le dimanche 29 mai, devant la maison de Mme Mbaye qui vit à Saint-Louis au célèbre quartier Ndioloféne chez sa belle-famille. Mère d’un enfant de 16 ans avec son mari Issa, elle est mariée depuis 2004, un an avant le départ de son mari en Italie. Depuis 2005, Oumy entretient un ménage à distance avec son mari, retenu en Europe, faute de papier. Il était parti clandestinement.« Issa est parti par la pirogue. Mais une fois arrivé en Italie, il y avait un de ses amis qui l’a hébergé et qui l’a soutenu. 15 jours après son départ, on a eu de ses nouvelles par la suite, il ne pouvait pas nous contacter tout le temps parce que son ami travaillait. C’était vraiment difficile et je m’inquiétais beaucoup pour lui, car il ne connaissait rien là-bas. 5 ans après, il avait déposé pour obtenir ses papiers et revenir, mais on lui a refusé et comme. Puisqu'il est soutien de famille et qu’il nous envoie de l’argent, il a décidé de rester en Italie jusqu’à l’obtention de ses papiers, car s’il revient sans eux, il perd tout. Son enfant ne manque de rien, mais il ne connaît pas son père malgré les appels téléphones sur WhatsApp, etc. Je me suis habitué à vivre avec ma belle-famille même si ce n’est pas facile. Je suis tout le temps épiée et les commérages vont de bon train. Mais je subis tout ça parce que mon mari me soutient et à cause de mon enfant. Je prie qu’Allah aide mon mari et qu’il me revienne sain et sauf, c’est mon seul souhait », narre-t-elle.Dans son ménage, les problèmes ne manquent pas, d’après ses dires, elle vit de véritables épreuves au quotidien. Des situations de précarité autour de l’accès aux ressources qui marquent une certaine dépendance des femmes à l’égard de leur mari lorsqu’il s’agit de la « dépense quotidienne ».