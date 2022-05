Migrations - Le récit glaçant d'Abou Dème, ce réfugié mauritanien, mari, père, apatride et SDF au Sénégal

Un conflit intercommunautaire a éclaté à Diawara, zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie, le 9 avril 1989. Après ces évènements, plus de 1400 réfugiés avaient quitté la Mauritanie pour venir vivre au Sénégal avec la promesse de meilleures conditions de vie. Mais cette promesse est loin d’être respectée. Car être réfugié mauritanien au Sénégal est un parcours du combattant. Le cas du couple Dème en est la preuve.



Une famille dispersée, une vie de couple compliquée

Au Sénégal, le premier obstacle qui se dresse devant quelqu'un qui veut entrer en contact avec un réfugié, c'est la joignabilité. La plupart de ces réfugiés sont apatride, sans emplois ni revenus stables, sans domiciles fixes et souvent hébergés dans des maisons en délabrement ou en construction.



D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle M. Dème ne vit ni avec sa femme ni avec ses enfants. Il a fallu passer par un boutiquier chez qui il passe souvent pour causer pour pouvoir entrer en contact avec ce père de six (6) enfants.



Mari, père, sans papier et SDF

Joint via le téléphone portable de ce boutiquier, Abou Dème a signifié qu'une rencontre avec lui n'était pas possible du fait de ses déplacements, d'un manque de logement.... « Je ne peux pas vous rencontrer parce que je n’ai pas de logement. J’étais de passage à Keur Massar, mais je peux quitter à tout moment pour aller dans une autre localité afin de trouver un petit boulot. D’ailleurs, je dois me rendre comme ça à Kaolack (centre) », nous a-t-il lancé d’un air très désemparé.



Même échanger au téléphone quelques minutes avec lui était aussi très difficile. En fait, il était juste de passage à la boutique pour quelques minutes de causeries. « On peut vite discuter à travers ce téléphone portable parce que dès je quitterai ici, je ne saurais pas comment entrer en contact avec vous à nouveau. Je n’ai pas de téléphone portable parce que je n’ai pas de puce. Pour en disposer il faut se munir de sa carte d’identité nationale. Chose que je n’ai pas », se désole-t-il



Interpelé sur sa mésaventure, Abou Dème explique que c’est parce que le Bureau d'orientation sociale des réfugiés (Bos), logé au très chic quartier dakarois du Point E, qui concentre tous les demandeurs d'asile en instance à Dakar, n’a pas donné suite à sa demande, que lui et sa famille sont désemparés. En effet, ils ont été obligés de vivre séparer et dans d’énormes difficultés. Depuis leur arrivée au Sénégal, ils ont non seulement perdu leurs droits en matière d’hébergement et d'allocation alimentaire. Et comptent sur les aides de Caritas Sénégal et de leurs différents voisins pour survivre.



Manque d’emploi, problème de logement entre autres...

A cœur ouvert, Abou Dème retrace son vécu : « Je vivais à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie vers les années 80. Ma femme est Sénégalaise mais n’avait pas de papiers malgré tous les efforts consentis pour qu’elle en obtienne. Mais, c’est parce qu’elle était très jeune à l’époque pour en avoir. Après les évènements, je l’ai amené vivre vers N’Dioum (nord du Sénégal) pour qu’elle puisse trouver du travail dans les champs ».



Notre interlocuteur de poursuivre : « Me concernant, je n’ai pas de travail fixe. Parfois des gens m’appellent pour que je leur gère quelques courses. D’autres me proposent le gardiennage. Le plus difficile dans cette recherche d’emploi, c’est qu’on me demande toujours une carte d’identité sénégalaise et si tu n’en disposes pas, on ne te fait pas confiance. Pire, dès que tu leur dit que tu es refugié, ils te prennent pour un bandit venant du Mali ou d’autres pays frontaliers », se désole-t-il.



"Refus d’une prise en charge par le Bos et aide venant de Caritas Sénégal"

Père de six (6) enfants, Abou Dème est marié à une Sénégalaise depuis les années 2000. Mais les difficultés qu’il rencontre au Sénégal, son pays d’accueil, avec son épouse, sont énormes : « J’ai amené tous mes papiers au niveau du Bos (Bureau d'orientation sociale des réfugiés) pour une demande sociale, mais hélas je n’ai pas eu de retour. Maintenant, je suis obligé de me rendre fréquemment à Caritas Sénégal (partenaire du secours Catholique, qui accompagne les personnes migrantes, ndlr), pour leur demander de l’aide. Caritas me donne tout, même les habits que je porte, c’est eux qui me les ont offerts. Les difficultés sont énormes, je ne peux pas toutes les énumérées ».



« A Keur Massar, les écoles ont refusé de prendre mes enfants »