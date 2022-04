Migrations - Ramadan 2022: chaque semaine, près de 1500 personnes fuient le Nord-Est du Sénégal à cause des fortes températures

Cette année, les musulmans pratiquants ont commencé le Ramadan au début du mois d’avril. La particularité, cette année, est que cela intervient en pleine période de chaleur dans certaines parties du Sénégal. Avec des températures qui effleurent très tôt le matin, les 30 degrés et qui fil des heures, vacillent entre 41 et 45 degrés.



Déjà, début avril, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a alerté sur les risques que pourrait entrainer l’exposition à la forte chaleur qui touche cette zone. Dans son bulletin, elle a évoqué « des températures élevées durant la période du 6 au 12 avril 2022 dans la partie sud-est du Sénégal. Des coups de chaleur pouvant entrainer un « épuisement, une syncope, une déshydratation sévère ou des crampes » seront probablement ressentis dans les parties sud de la région de Matam et nord-est de la région de Tambacounda, prévenait l’ANACIM.



Face à cette situation, les prévisionnistes ont recommandé un « suivi régulier des personnes vulnérables » (personnes âgées, handicapées ou dépendantes, personnes souffrant de maladies chroniques, femmes enceintes, enfants et nourrissons), dans la région de Tambacounda surtout, une partie des départements nord de Kédougou, sud et est de Kanel et Ranérou.



Conséquence !! On assiste à une migration en masse vers Dakar. De Tambacounda à Ourossogui, passant par Kidira et Bakel, les mouvements se sont multipliés. La preuve, le nombre de passagers devant rallier Dakar, est passé du simple au double, au vu des voyages notés lors de la dernière semaine précédant le mois de ramadan et même le début.