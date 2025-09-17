Ministère de l'Énergie : Birame Souleye Diop révèle plus de 200 sites d'hydrocarbures clandestins

Un audit interne mené par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a révélé de graves dysfonctionnements dans la gestion des permis d'exploitation au Sénégal. Le ministre Birame Souleye Diop a annoncé qu'un fossé abyssal sépare la réalité du terrain des données officielles, avec la découverte de centaines de sites illégaux, rapporte Libération.



S'exprimant en marge des Journées portes ouvertes de son ministère, Birame Souleye Diop a révélé des chiffres alarmants. Sur les 800 sites d'exploitation recensés sur le terrain, seuls 600 disposent de permis délivrés par l'État. Les 200 autres sont des sites clandestins, et le ministre a également mentionné l'existence de « titres inactifs et 212 dossiers sous réserve ».



Pour le ministre, ces découvertes illustrent une « non-conformité » majeure entre les registres officiels et l'activité réelle, une situation qu'il s'engage à corriger.



Face à ce constat, le gouvernement entend assainir le secteur et prendre des mesures rigoureuses. Birame Souleye Diop a promis de protéger les intérêts des opérateurs, des communautés locales et, surtout, de l'État du Sénégal.



Le ministre a également annoncé que les populations affectées par ces activités seront désormais pleinement associées à la chaîne de valorisation. Il a insisté sur la nécessité d'une transparence totale pour les futures réformes. Enfin, il a tenu à préciser qu'aucune nouvelle notification ou permis n'a été délivré depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye.