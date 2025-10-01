Ministère de l’Intérieur : Me Bamba Cissé entame une visite des Services relevant de son département

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a entamé ce mardi 30 septembre 2025, la visite des Services relevant de son Département, informe une note du ministère.



Accompagné du Directeur général de la Police nationale et de membres de son cabinet, Me Mouhamadou Bamba Cissé a d’abord été accueilli dans les différentes structures de la Direction de la Police judiciaire, notamment à la Division des Investigations criminelles, au Bureau central national de Interpol, à la Division spéciale de Cybersécurité, à la Division de la Police scientifique et technique et au Laboratoire ADN de la Police nationale.



Le ministre s’est ensuite rendu à la Direction de la Surveillance du Territoire, à la Direction de la Formation de la Police nationale et à la Direction de Police des Etrangers et des Titres de Voyage.



Dans chacun de ses services, il a eu droit à un exposé sur les missions, les performances et les contraintes et parfois à des démonstrations.



Me Bamba Cissé a saisi l’occasion pour féliciter et encourager les personnels et leur assurer de son soutien pour l’amélioration des conditions.