Ministère de l'environnement : Daouda Ngom édifié sur ses attributions

Après certains de ses collègues, le ministre de l'environnement, Daouda Ngom vient à son tour de recevoir ses attributions. "Le décret n° 2022-1801 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du ministre de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique est abrogé", mentionne le document.



Ainsi, travaillant sous la coupole du Premier ministre, il est chargé "de la préservation de la faune et de la flore. Il protège les cours d'eau contre les invasions des plantes aquatiques".

Outre ces attributions, le ministre Daouda Ngom "prépare et applique la législation et la réglementation en matière de chasse. Il veille à la protection des espèces les plus menacées. Il s'assure que la pratique de la chasse ne porte pas atteinte à la survie des espèces et lutte contre le braconnage. En rapport avec les ministres concernés, il œuvre au développement de l'écotourisme. Il préside le Conseil Supérieur de la Chasse et de la Pêche".



Toujours dans le décret, il est précisé que le ministre de l'environnement outre les assignations citées ci-dessus. Il a en charge "la lutte contre la désertification et celle contre les feux de brousse. Il applique la politique de protection et de régénération des sols. Il aide les collectivités territoriales à faire face à la collecte des déchets et il en assure le traitement. Il appuie les initiatives des collectivités territoriales et des mouvements associatifs en matière d'environnement. Il a en charge le développement de l'éducation environnementale".



Et pour la réussite de ses missions, il est appelé à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre. Ceci commence, tout d'abord, par la mise en application de ce décret, conformément aux recommandations du président de la République.