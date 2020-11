Ministère de la Santé: « De 2012 à 2021, le budget est passé de 110 à 216 milliards FCFA », selon Abdoulaye Diouf Sarr

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a apporté des éléments de réponse sur les inquiétudes des députés. Le ministre a d’abord commencé par un indicateur qui dit-il, va certainement expliquer beaucoup de choses. Selon lui, de 2012 à 2021, « notre budget a considérablement augmenté passant de 110 milliards en 2012 à 216 milliards de F CFA en 2021.



« Si on intègre le budget de la couverture maladie universelle, ce budget allé largement dépasser 216 milliards. Donc, une augmentation supérieure à 100 milliards depuis 2012. Ce qui explique tout ce qui a été fait en matière de santé et l’action sociale depuis 2012.



En réponse au député Toussaint Manga, le ministre a annoncé qu'une politique d’encourager les pharmaciens est en cours. Dans le cadre d’un important projet, nous allons lancer dès la semaine prochaine, le recrutement de plus de 40 pharmaciens. Sans compter l’ouverture de possibilité d’officine pour ces jeunes pharmaciens.



Le ministre a aussi rappelé que le président de la République avait pris l’initiative de doubler la spécialisation pour les jeunes médecins faire passer cette bourse de 150 000 à 300.000.



Sur la 2e vague, Abdoulaye Diouf Sarr a soutenu que demain, le comité national de gestion des épidémies se réunit a cet effet pour analyser cette situation, et des mesures seront prises.





Pour ce qui est de la dialyse, il précise que la préoccupation est revenue plusieurs reprises. « J’allais dire avec la plus grande fermeté, qu’il n’y a jamais eu de rupture de kits de dialyse. Les centres ont fonctionné normalement jusqu’au moment où je vous parle. Nous gérons un système et plus de 30 centres de santé. Globalement, il n’y avait pas de rupture. C’est une tension de stock », a clarifié le ministre Diouf Sarr.