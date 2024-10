Ministère de la Santé et de l'Action sociale : Boucar Diouf et le SMS qui récuse Ansoumana Dione

"Je vous notifie qu'avec l'absence d'un document administratif attestant de votre statut de conseiller à la DGAS ainsi que votre insubordination à l'autorité ministérielle de tutelle, vous ne pouvez plus faire office d'un tel statut et n'êtes plus autorisé à entrer à la DGAS", tel est en substance le sms envoyé à Ansoumana Dione par le directeur général de l'Action Sociale, Boucar DIOUF.



Le message de monsieur Diouf est en réaction aux critiques du Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) , au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy. Ansoumana Dione a tenu hier , lors de la célébration de la journée mondiale de la Santé Mentale, célébrée hier jeudi 10 octobre au Conseil Départemental de Kaolack jugés désobligeants par le directeur de l'action sociale . Au cours de cette cérémonie, monsieur Dione avait adressé des critiques à son ministre de tutelle.



"Monsieur Boucar DIOUF, nouveau Directeur Général de l'Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, vient de s'illustrer de la façon la plus ridicule, en envoyant un message "sms" à moi-même Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par ailleurs Conseiller à la Direction Générale de l'Action Sociale. Et c'est une manière pour lui, de réagir face à mes sorties médiatiques, relatives à la Journée Mondiale de la Santé Mentale, célébrée ce jeudi 10 octobre 2024 au Conseil Départemental de Kaolack, marquée par l'attitude irresponsable et très malsaine du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Docteur Ibrahima SY"a écrit Ansoumana dans un communiqué dont détient PressAfrik.

Par cette missive, le défenseur des droits des malades fustige l'attitude de monsieur Diouf qu'il qualifie le message de "ridicule".



Joint au téléphone par PressAfrik, monsieur Dione de confirmer les propos figurant dans le communiqué. Ainsi, confie-t-il, "faute d'arguments face à mes sorties médiatiques de ce 10 octobre 2024, le Directeur Général de l'Action Sociale, Monsieur Boucar DIOUF m'a d'abord appelé au téléphone, pour demander pourquoi j'ai critiqué le Ministre Ibrahima SY. En réponse, je lui ai dit à mon tour que c'est parce que je suis le Président de l'ASSAMM et j'ai raccroché, après l'avoir remercié".