Mino Raiola aurait proposé Pogba au FC Barcelone

Le FC Barcelone a considérablement passé la seconde sur le mercato. L’objectif catalan est clair : reconquérir l’Europe. Et les dirigeants seraient prêts à mettre les gros moyens pour y parvenir. Alors qu’ils sont également en pleine période de dégraissage, Paulinho ayant été vendu en Chine pour 50 millions d’euros, les Catalans ont déjà officialisé les arrivées de Clément Lenglet, présenté hier à Barcelone, et d’Arthur Melo. Adrien Rabiot a de grandes chances d’être le suivant, l’accord entre le joueur et le Barça étant total. Mais ce n’est pas tout, et le champion d’Espagne a visiblement l’intention de recruter un autre milieu de terrain cet été. Mundo Deportivo envoie une véritable petite bombe en cette matinée de samedi.

Ces derniers jours, Mino Raiola a été aperçu au centre d’entraînement du Barça. Rien de forcément alarmant dans un premier temps, puisqu’il gère plusieurs jeunes barcelonais, à l’image de Xavi Simons. En revanche, le journal catalan explique que des discussions ont eu lieu avec des dirigeants du Barça. Ainsi, ces derniers auraient appris de la bouche de l’Italien que Paul Pogba n’est pas à l’aise à Manchester et qu’il souhaite changer d’airs. Le sulfureux agent italien, connu pour ses sorties médiatiques remarquées, s’est ainsi assuré que l’état-major catalan soit au courant des envies de départ de son joueur, qui plairait d’ailleurs beaucoup aux Catalans.



En revanche, son salaire serait un obstacle trop conséquent pour le club où la masse salariale est déjà trop élevée. La situation pourrait changer si le Français venait à faire quelques sacrifices au niveau salarial. Toujours selon le média catalan, la situation de Marco Verratti, objet de désir du Barça depuis de longues années déjà, n’aurait pas été évoquée dans les discussions entre Raiola et les dirigeants barcelonais. S’il semble extrêmement compliqué de voir Pogba débarquer à Barcelone cet été, une chose semble sûre si on se fie à Mundo Deportivo : il veut quitter Manchester United. Avis aux intéressés !



Foot Mercato