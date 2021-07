Minusma: le Cemga Cheikh Wade au Mali pour s’enquérir de la situation des soldats sénégalais

Le Général de corps d'armée Cheikh Wade, Chef d'Etat-major général des Armées, accompagnée d'une délégation, effectue une visite de travail en République du Mali, dans la période du 26 au 30 juillet 2021, a appris PressAfrik.



Cette visite, renseigne le communiqué de la Direction de l'information des relations en publiques et des armées (Dirpa) " va permettre au CEMGA de s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires du 10e contingent sénégalais (DETSEN/10) déployé dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)".



Le séjour du CEMGA sera marqué par les activités ci-après comme l'indique la note de la Dirpa:



"Le mardi 27 juillet 2021, à Bamako, une visite de courtoisie: au chef d'Etat-major général des Forces armées maliennes; à l'ambassadeur du Sénégal au Mali au représentant spécial du SG des Nations-Unies, chef de la MINUSMA; au commandant de la Force de la MINUSMA au chef de la composante Police de la MINUSMA: à l'unité sénégalaise de Police constituée (MINUSMA/SENFPU)";



Ensuite, "Le mercredi 28 juillet 2021, à Mopti: une visite du DETSEN/10 (d'un effectif de 800 militaires,

déployé à la MINUSMA entre décembre 2020 et février 2021 pour une durée d'un an)".



Enfin, "Le jeudi 29 juillet 2021, à Gao: une visite de la Compagnie sénégalaise du Génie (DETGEN 2/MINUSMA déployé depuis octobre 2020 pour un séjour d'un an)".