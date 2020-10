Mis à l'arrêt des bus Dakar Dem Dikk depuis vendredi: c'est l'ARMP qui bloque le carburant

Depuis ce vendredi 16 octobre 2020, plusieurs bus de la flotte de Dakar Dem Dikk (DDD) sont à l'arrêt pour défaut de carburant.



Dans son édition de ce samedi, le journal Libération révèle que c'est l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) qui a bloqué un marché de plusieurs milliards, en deux lots, relatif à l’achat de carburant et de lubrifiants.



Les Lots 1 et 2, attribués respectivement à Vivo Energy et à Petrodis, ont été cassés après le constat de plusieurs irrégularités dans la passation dudit marché, suite à un recours gracieux de la compagnie Total qui a saisi le Comité de règlements des différends de l'Armp, note le journal.