Mise en œuvre du PAPEV: la Cedeao, les Nations Unies et l’Agence italienne pour la Coopération et le Développement dont un appui de matériel sanitaire pour faciliter la réintégration de 200 enfants dans leurs familles

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Protection des Enfants Victimes de la Violation de leurs droits (PAPEV), la CEDEAO, le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement ont procédé ce vendredi 04 Septembre 2020 à la remise d’un important don de kits et matériels sanitaires aux structures d’accueils et de protection des enfants victimes de violation de leurs droits.



« Depuis juillet 2019, le Centre (de la Cedeao pour le développement du genre), en collaboration avec ses partenaires, déroule un projet qu’on appelle Projet d’appui des enfants dont les droits sont violés par les six pays de la Cedeao que sont la Gambie, la Guinée (Conakry), la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal. La Cedeao a reçu une subvention des partenaires (HCDH et AICD) pour prendre en charge la dimension régionale du projet. Qui consiste à renforcer et à mettre en place des centres d’accueil dans les pays que je viens de citer. Mais à dérouler également un projet pilote pour le retour des enfants dans leurs familles. Et enfin dérouler un vaste programme de plaidoyer au niveau des autorités étatiques dans ces pays pour influencer, réformer les lois pour bien protéger les enfants des violations de leurs droits », a affirmé Salimata Thiam, Chargée de programme au Centre de la Cedeao pour le développement du Genre (CCDG)



La cérémonie a été présidée par le Directeur des Droits Humains, représentant du Ministre de la Justice, Garde des sceaux. Monsieur Mbaye Diop a rappelé que le PAPEV « est encadré par l’Etat du Sénégal à travers un arrêté du ministre de la Justice ». Avant de souligner que la violation des droits des enfants est un phénomène transversal dans les pays de le sous-région et qui renferme également des amalgames. « Souvent, il y a beaucoup d’amalgames. Il y a des enfants qui ne sont pas du Sénégal. Et tous les enfants ne sont pas des talibés (ceux confiés dans des internats pour apprendre le Coran). C’est pourquoi nous faisons la différence entre les enfants de la rue et les enfants dans la rue », a déclaré monsieur Diop.



Revenant sur le contexte Covid-19, le Directeur des Droits humains a fait savoir que plus de 5000 enfants qui ont été retirés de la rue. Et que le défi constitue la continuité et surtout comment faire pour que ces enfants restent dans les maisons familiales. Selon lui, personne n’a le droit de se cacher derrière la religion pour violer les droits des enfants. Il assure que l’Etat va prendre ses responsabilités. Mais en ayant une démarche pédagogique.



Au total, une enveloppe de 9 665 000 F CFA a été mobilisé pour acquérir du matériel composé de produits d’hygiène et d’entretien (eau de javel, savon, gel hydro alcoolique), de matériels de couchage (matelas, draps, moustiquaire, nattes) et de kits de dignité (sacs de voyage, brosse à dents, vêtements…) pour les enfants accueillis dans les structures d’accueils. Un appui qui permettra de soutenir la réintégration familiale de près de 200 enfants mais aussi la prise en charge des centaines d’enfants accueillis dans les structures de protection.



Biram Mbagnick Ndiaye qui est venu représenter Enda Jeunesse Action, bénéficiaire des Kits sanitaires, a salué l’initiative qui, selon lui va au-delà de ses espérances. « C’est un appui qui est assez consistant qui va nous permettre de renforcer nos capacités d’intervention à travers nos centres, surtout dans ce contexte de Covid-19. Nous avons six (6) centres à travers le Sénégal qui sont des centres d’écoute et d’accueil. Un à Guinaw Rails, un Yeumbeul, un Kaolack, un à Tamba, un à Vélingara et un Diaobé. Ce don va donc nous permettre de renforcer tous nos dispositifs », s’est-il réjoui.



Rappelons que le PAPEV est une initiative du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), mis en œuvre avec l’appui de la CEDEAO, à travers son Centre opérationnel en charge du Genre et le soutien financier de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.

Ce projet se distingue singulièrement, par l’adoption d’une approche sous régionale harmonisée et intégrée autour des initiatives visant l’exploitation et la maltraitance des enfants, en réunissant au moins six pays de la sous-région ouest africaine, à savoir, la Guinée, la Gambie, la Guinée- Bissau, le Sénégal, le Mali et le Niger, grâce à l’appui financier de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.