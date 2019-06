Mobilisations pour la lumière sur l’affaire Petro-Tim: le FRN va lancer un vaste plan d’actions dans tout le pays

Le Front social de résistance national a sorti un communiqué ce mercredi 26 juin pour annoncer le lancement dès la semaine prochaine un vaste plan d’action à l’intérieur du pays. Celui-ci sera mené par des délégations désignées par la Conférence des leaders. Il aura pour but de sensibiliser les populations sur la question du pétrole et du gaz.



Dans le document parvenu à PressAfrik, le FRN rappelle qu’il avait, le 7 juin dernier, demandé « la démission sans délai d’Aliou Sall de toutes ses fonctions politiques; la déclassification du rapport de l’IGE sur cette affaire; appeler les instances compétentes pour que justice soit faite »



Le Front rappelle qu’il « engageait également le peuple sénégalais à réclamer justice par une forte mobilisation afin que les coupables de tout bord soient punis et que les biens spoliés soient totalement restitués au peuple Sénégalais qui en est le propriétaire exclusif ».



C’est ainsi qu’il a « décidé de lancer, dès la semaine prochaine, un vaste plan d’actions qui devra impliquer toutes les coordinations départementales du pays et celles de la diaspora. Il est d’ores et déjà demandé à tous les responsables aux divers échelons (départements et communes) de se préparer à accueillir les délégations du Front. La mission de ces délégations consistera, à travers une démarche participative, à partager avec les populations sur le pétrole et le gaz mais aussi sur la situation économique globale du pays. Celle-ci, en effet, s’est fortement dégradée et nous conduit tout droit à un ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Les hausses annoncées des prix de produits de consommation courante en sont un avant-goût amer »



Le FRN qui dit également avoir entendu un rapport sur l’évolution du dialogue politique, a félicité ses plénipotentiaires « pour l’important travail qu’ils y abattent dans un esprit constructif et d’ouverture. La publication du décret d’organisation du dialogue devrait permettre d’aller au fond des questions à discuter. Un séminaire de mise en cohérence de toutes ces initiatives est prévu dans les meilleurs délais »