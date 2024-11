Modernisation des Daaras : des Assises nationales en perspectives

Le chef de l’Etat a présidé ce jeudi la journée nationale des Daaras. Lors de son allocution, il a annoncé, la tenue prochaine des assises nationales des Daara. Cette initiative vise à apporter des réformes profondes allant dans le sens d’une modernisation de ces institutions d’enseignement arabo-islamique traditionnel.



« Ces assises réuniront éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses et partenaires techniques pour repenser la place des Daara dans notre système éducatif », a déclaré le Président Diomaye.

« Diversifier les contenus pédagogiques en intégrant des disciplines modernes comme les mathématiques et les sciences, et mettre en place un cadre institutionnel et financier durable grâce à des partenariats publics-privés et un appui renforcé de l’État », figurent également parmi les axes de réflexions retenus lors de ces rencontres.



« Face aux défis et aux opportunités qu’offre les Daara », a souligné le Président, « il est urgent de concevoir une nouvelle approche ambitieuse et inclusive pour en assurer la pérennité et le rayonnement ». C’est pourquoi, il a annoncé « la convocation des premières assises nationales des Daara ».