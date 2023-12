Modernisation des services de la Douane : vers une dématérialisation intégrale des formalités de dédouanement

Dans le cadre de la modernisation de ses services, la Direction générale des Douanes procédera, le 1er janvier 2024, au lancement de la « dématérialisation intégrale » des formalités de dédouanement dans toutes les unités douanières connectées au système « Gaïndé ».



Cette réforme a été précédée par d'importantes campagnes de formation et de sensibilisation qui, depuis 2017, ont touché, plus de trois mille (3000) acteurs du dédouanement agents des douanes, commissionnaires en douane agréés, consignataires, opérateurs économiques etc.). « Cette dématérialisation des procédures se traduira par la digitalisation intégrale du traitement des déclarations en détail qui va mettre fin au dépôt physique des documents et à leur contrôle manuel », renseigne la Douane.



Elle présente plusieurs avantages pour les acteurs de la chaine logistique internationale : une célérité accrue des procédures induite par la diminution des intervenants dans la chaîne de dédouanement et la suppression du contrôle manuel qui se superposait en réalité au traitement automatisé les documents; une diminution des frais de passage en douane consécutive, d'une art, au raccourcissement des délais de dédouanement, synonyme d'économies sur les frais de magasinage et de surestaries et, d'autre part, à la suppression des frais d'impression et d'archivage physique des dossiers ; un gain substantiel de temps pour l'opérateur permis par la suppression des déplacements inutiles au moment du dédouanement; une sécurisation des recettes douanières avec une plus grande transparence introduite dans la gestion des formalités de dédouanement.



« Les mesures d'accompagnement des usagers dans la gestion du changement prises par ton du changement pises par la Direction générale des Douanes depuis le début du processus à travers des réunions d'échanges, des séances de formation et des journées « pleins feux sur la démat », sont renforcées par la mise sur pied d'un Comité de suivi de la dématérialisation en rapport avec les usagers et un Service d'assistance aux utilisateurs (commissionnaires en douanes agrées) joignable 24H/24H », indique la Douane.