Modernisation des transports : Dakar Dem Dikk lance une nouvelle identité pour ses bus

Ce vendredi, quatre (04) avril le Sénégal a commémoré les 65 ans de son indépendance. Une occasion saisie par la société de transport public, Dakar Dem Dikk, pour donner un avant-goût à sa clientèle sur les nouveaux services qui seront bientôt mis à la disposition des usagers pour le confort de leur déplacement. A cet effet, la société a mobilisé tout un tas de moyens matériels avec des « bus qui répondent à une nouvelle image, une nouvelle identité reflétant les vraies valeurs de la République du Sénégal ».

Interpellé en marge de leur passage sur la motivation derrière, le changement d’image (peindre les bus aux couleurs nationales), Seydou Diop, Secrétaire Général de Dakar Dem Dikk a soutenu que c’est une réponse à la demande des usagers.



« Nous avions effectué sur ces instruments des sondages, tant interne qu'externe. Il est ressorti de ses sondages plus de 90 % de réponse suivant lesquels la seule revendication que comporter l'ensemble des Sénégalais consiste à voir la société redorée le blason national à travers ces outils. Autrement dit, les populations ont voulu et ont exprimé leurs souhaits de voir l'ensemble des outils de travail de Dakar Dem Dikk, en l'occurrence nos bus avec nos couleurs nationales, c'est la raison pour laquelle il a été question de repenser la nouvelle identité graphique à ce qu'elle réponde au mieux à ces couleurs. C’est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons pris comme prétexte ce 65e anniversaire de notre indépendance de dévoiler cette gamme pour démontrer aux populations que leur message a été bien reçu perçu et en application », a-t-il expliqué.



Thierno Seydou Diop a fait savoir que Dakar Dem Dikk est dans une situation assez positive, « la courbe de progression a pris une ascendance continue qui se traduit d'ailleurs par le type de bus que vous avez vu qui reflète la concrétisation de l’un de nos projets par qui vient s'ajouter à l'ensemble des projets qui sont en cours de réalisation ».



En plus de la nouvelle image des bus la société de transport d’après le Secrétaire général s’est lancé dans la digitalisation. Une initiative qui va permettre aux clients de pouvoir à partir de leurs smartphones, ordinateur ou autre outil électronique émettre ses voyages et faire parvenir ses recommandations. L’objectif de la digitalisation selon M. Diop est de créer une proximité entre les usagers et leurs outils de travail indispensable, mais aussi à être plus proche du Sénégalais.



Pour ce qui est du nombre de bus peints aux couleurs nationales, Thierno Seydou Diop a signalé d’abord que « c’est un projet qui est déjà lancé », et que « Dem Dikk généralisera sous peu ce projet de transformation avec des bus qui vont répondre aux couleurs nationales. Et nous espérons d'ici la fin du second trimestre qui consiste à la fin du seconds trimestre 2025 que tous nos bus puissent être peint aux couleurs nationales », a déclaré le Secrétaire général.



Par ailleurs, Thierno Seydou Diop, Secrétaire général de Dakar Dem Dikk a magnifié l'initiative portée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Gouvernement.