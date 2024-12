Modernisation des transports : Le Sénégal adopte des mesures conservatoires pour renforcer la sécurité

Le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures conservatoires pour renforcer la prévention et la sécurité routière. Une circulaire adressée aux ministres concernés a été signée par le Premier ministre, conformément aux directives du président de la République.



Dans le cadre de ce dispositif, les autorités ont prévu un renforcement du contrôle routier et une application rigoureuse des sanctions pour lutter contre les comportements à risque. Selon la circulaire, il est prévu de " réactiver les commissions régionales de retrait et de restitution des permis de conduire " et "d’exiger des rapports mensuels sur leurs travaux." Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) seront mobilisées pour transmettre systématiquement les permis de conduire des contrevenants aux commissions régionales.



Dans le document parvenu à PressAfrik, il est mentionné que " les sanctions prévues par le Code de la route seront strictement appliquées, notamment pour les excès de vitesse, les dépassements dangereux sur la ligne continue, les surcharges de bagages, les surcharges dans les véhicules de transport mixte, et les défauts techniques tels que les pneus défectueux, les pare-brises fissurés ou les rétroviseurs manquants. "



La note insiste sur " la nécessité de renforcer la sécurité des usagers vulnérables, en particulier les conducteurs de deux-roues. Il est désormais obligatoire d’immatriculer toutes les motos dont la cylindrée est supérieure à 49 cm³. "



Pour encourager la conformité, l’immatriculation sera " gratuite pendant trois mois. Après ce délai, les contrevenants risqueront des sanctions. Le port du casque devient obligatoire aussi bien pour les conducteurs que pour les passagers."



Les autorités prévoient également " d’améliorer la signalisation avec l’installation de feux tricolores et de panneaux directionnels aux carrefours."



Le gouvernement mettra en place des opérations ciblées pour libérer les emprises des routes occupées illégalement. « Des mesures adéquates seront prises pour dégager les trottoirs et accotements », souligne la circulaire.



Ces actions viseront les marchés, garages et autres installations jugées illégales qui obstruent la circulation. Les autorités précisent que "les opérations tiendront compte des règles de sécurité et seront suivies d’un réaménagement des espaces publics."





Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des États généraux des Transports publics, avec pour objectif de moderniser et de sécuriser le secteur au Sénégal. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté d’assurer une meilleure gestion du trafic routier et de préserver les infrastructures..