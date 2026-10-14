Ligue des champions : Assane Diao ouvre le score face à Feyenoord avant de sortir sur blessure

L’attaquant de Côme, Assane Diao, a inscrit son deuxième but en Ligue des champions. Face à Feyenoord, ce mercredi 14 octobre 2026, l’international sénégalais a ouvert le score dès la 18e minute de jeu.



Malheureusement, il a dû céder sa place dès la 23e minute, touché par une blessure.



Pour rappel, lors de la première journée de la Ligue des champions, Assane Diao avait déjà marqué contre Leipzig, un match que Côme avait remporté 4-1.