Tournoi olympique féminin de football : le Sénégal défiera le Mali au troisième tour des éliminatoires

Qualifiées pour le troisième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, les Lionnes du Sénégal connaissent désormais leur prochaine adversaire. Après avoir éliminé la Tunisie au deuxième tour, elles affronteront le Mali.
Les Maliennes ont obtenu leur qualification au terme d’une double confrontation renversante face au Bénin. Battues 3-1 à l’extérieur à l’aller, elles ont réagi de belle manière au retour en s’imposant 6-2 devant leur public, renversant ainsi la situation pour poursuivre leur parcours.
Le Sénégal et le Mali se retrouveront donc au troisième tour, dont les rencontres sont prévues entre le 23 février et le 6 mars 2027. Les protégées du sélectionneur Alioune Abitalib Fall devront désormais négocier cette double confrontation face à la sélection malienne pour espérer se qualifier au quatrième tour.
Les Maliennes ont obtenu leur qualification au terme d’une double confrontation renversante face au Bénin. Battues 3-1 à l’extérieur à l’aller, elles ont réagi de belle manière au retour en s’imposant 6-2 devant leur public, renversant ainsi la situation pour poursuivre leur parcours.
Le Sénégal et le Mali se retrouveront donc au troisième tour, dont les rencontres sont prévues entre le 23 février et le 6 mars 2027. Les protégées du sélectionneur Alioune Abitalib Fall devront désormais négocier cette double confrontation face à la sélection malienne pour espérer se qualifier au quatrième tour.
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