Koungheul : les Douanes saisissent 3000 comprimés de Tapentadol d’une valeur de 15 millions FCFA

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, relevant de la Subdivision de Kaffrine et de la Direction régionale des Douanes du Centre, ont réalisé une saisie de 3000 comprimés de Tapentadol, conditionnés en 300 tablettes de 10 comprimés chacune. L’opération a eu lieu le samedi 10 octobre 2026, aux environs de 22 heures, dans un bus en provenance de Tambacounda.



Selon une note d’information des Douanes sénégalaises, le produit était dissimulé dans un sac dont le propriétaire a été identifié et mis aux arrêts pour les besoins de l’enquête. La contrevaleur totale des comprimés saisis est estimée à 15.000.000 de francs CFA.



Pour rappel, le Tapentadol est un analgésique opioïde détourné de son usage traditionnel par des groupes criminels à des fins illicites. Il s’agit d’un produit hautement nocif et addictif, plus puissant que le Tramadol.



Son utilisation hors prescription médicale présente un danger réel pour la santé physique et mentale des populations, notamment chez les jeunes.