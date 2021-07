Modification code électoral: l’opposition se met en ordre de bataille et demande à ses militants d’attendre les mots d’ordre

L’opposition s’est réuni ce dimanche pour statuer sur le nouveau projet de code électoral et des questions discutées au dialogue politique. Les députés de l’opposition, les leaders du FRN, du M2D, du CONGRÈS et JOTNA ont affirmé que le chef de l’Etat avait fait perdre au Sénégal deux ans avec un « dialogue national dont il n’a pas respecté les conclusions ».



Dans leur déclaration liminaire, les leaders de l’opposition ont déclaré qu’ils allaient faire face au régime qui « n’est pas prêt pour organiser des élections intègres ». Ils ont demandé aux militants et sympathisants d’attendre les mots d’ordre pour réagir. Regardez !