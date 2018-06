Modou Diagne Fada signe "une alliance électorale" avec Macky Sall

Après son audience avec le chef de l’Etat Macky Sall, le leader de ‘’Yessal’’ Modou Diagne s’engage à travailler avec la mouvance présidentielle "pour les intérêts exclusifs du Sénégal".



« Je suis pour une recherche d’une alliance électorale et non pour une transhumance politique. Je prends l’engagement de ne figurer sur aucun gouvernement avant 2019 », a déclaré le leader de "Yessal", qui a aussi juré de ne convoiter aucune responsabilité



D’ailleurs, il a exclu que son parti se dissolve dans l’Alliance pour la république ou intègre la mouvance présidentielle autour de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Modou Diagne Fada estime que l’esprit de cette cohabitation politique repose sur une synergie des forces, à condition que chaque parti garde son indépendance, sa liberté et son identité.