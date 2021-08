Mohamed Salah discute d'une prolongation avec Liverpool

Très en forme en ce début de saison, Mohamed Salah a marqué et adressé deux passes décisives en ouverture contre le promu Norwich samedi dernier (3-0), Mohamed Salah va-t-il prolonger avec Liverpool ? Son entraîneur, Jürgen Klopp, a annoncé vendredi l'ouverture de discussions entre le club et l'attaquant égyptien de 29 ans. Mo Salah va d’ailleurs toucher le jackpot. Il devrait être le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec un salaire annuel de 13,9 millions d’euros (9,1 milliards de Fcfa).





Auteur de 126 buts pour les Reds depuis son arrivée de la Roma en 2017, le joueur a encore deux ans de contrat sur les bords de la Mersey. « Quand il y aura une décision, nous vous le dirons », a indiqué Klopp sur le site Internet du club.



Série de prolongations

Liverpool a récemment offert de nouveaux contrats de longue durée au milieu de terrain Fabinho et au gardien Alisson, ainsi qu'aux défenseurs Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, tandis que Klopp a déclaré la semaine dernière que le capitaine Jordan Henderson allait probablement suivre.



Quid de Sadio Mané ? Selon le quotidien The AThletic, repris par Footempo, l’international sénégalais est bien sur la liste d’attente. Des discussions ont commencé avec les représentants du ballon d’or 2019. Sadio Mané se verra dans quelques jours son contrat prolongé, avec une augmentation de salaire. Du coup, Sadio Mané, lui aussi, devrait imiter les autres cadres du club. Affaire à suivre.