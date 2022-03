Moise Sarr fait le point sur la situation des Sénégalais en Ukraine

Situation des Sénégalais en Ukraine à la date d’aujourd’hui : Sur les 65 sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Parmi ces 47 sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 autres en Allemagne, 1 en Belgique et 1 en Slovaquie.#AfricansinUkraine #Ukraine

Moise Sarr, il y a encore 18 Sénégalais coincés en Ukraine et qui n'ont pas encore traversé la frontière.

Depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, il y a un peu plus de 10 jours, le Directeur des Sénégalais de l'extérieur, Moise Sarr, fait un point quotidien, via son compte Twitter, sur la situation de ses compatriotes dans ce pays attaqué de l'Europe de l'Est.Ce samedi 05 février, il informe que "sur les 65 Sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Parmi ces 47 Sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 autres en Allemagne, 1 en Belgique et 1 en Slovaquie"Si l'on se fie aux informations fournies par monsieur