Momar Diongue explique pourquoi Macky est un « Président isolé »

Du point du vue politique et institutionnel, Macky est un chef esseulé. C’est l’analyse servie par le journaliste et spécialiste des questions politiques Momar Diongue, qui était l’invité de l’émission « Opinion » sur la Sud Fm.



« Nous avons un président de la République isolé institutionnellement et politiquement. Dans cet isolement, il y a un aspect qui relève de ses propres actes, par exemple la suppression du poste de Premier ministre. Il y a également d'autres éléments qui relèvent du coup du destin avec la disparition de deux grandes figures de Bby: Ousmane Tanor Dieng et Amath Dansokho. Avec la suppression du poste de Pm et dans un contexte marqué par une morosité économique, le Président s'est mis devant les Sénégalais », a analysé notre confrère.

Il pense que l'idée d'un gouvernement de majorité présidentielle élargi peut arranger l’actuel chef de l’Etat.