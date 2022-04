Mondial 2022 : le recours de l’Algérie sera étudié par la Fifa le 21 avril

La Fédération Algérienne de Football (FAF) a indiqué dans un communiqué publié sur son site Internet que le recours auprès de la FIFA à l’encontre de l’arbitrage « scandaleux » du match barrage retour Algérie-Cameroun, a été soumise à la Commission de discipline de la grande instance du football mondial pour examen et décision.



L’instance dirigeante du football algérien a informé que le recours sera bien étudié et le rendez-vous est donné pour le 21 avril. Les joueurs de Djamel Belmadi devraient donc être bientôt fixés.



Pour rappel, l’Algérie a été battue et éliminée des barrages pour la Coupe du monde par le Cameroun lors de manche retour disputée le 29 mars 2022 au Stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida (1-2), l’Algérie avait introduit un recours, demandant à faire rejouer le match à cause de « l’arbitrage scandaleux » du Gambien Bakary Gassama.